В Челябинской области полицейские раскрыли сразу шесть угонов за сутки

В одном из случаев даже вводился план «Перехват» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские в Челябинской области раскрыли сразу шесть угонов, совершенных в разных городах и районах региона. Во всех случаях возбуждены уголовные дела по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В Челябинске от дома по улице Труда пропал «Шевроле Реззо», принадлежащий 21-летнему горожанину. Злоумышленник воспользовался тем, что владелец забыл закрыть двери, а ключи оставил в салоне.

Полицейские смогли определить маршрут движения машины и нашли ее у дома по улице 3-го Интернационала, а затем установили и личность предполагаемого угонщика. Был задержан не работающий и ранее судимый 46-мужчина. Он увидел оставленные ключи и решил покататься по городу, после чего припарковал машину в том же дворе, где жил. Автомобиль возвращен законному владельцу, а задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Второй случай произошел в Троицке. Там среди ночи на 66-летнего таксиста напал пассажир, избил его и уехал на автомобиле «Рено Логан» в неизвестном направлении.

Несмотря на поздний час и состояние потерпевшего полицейские смогли составить ориентировку на нападавшего, возможное направление движения и вскоре его задержали вблизи летнего оздоровительного лагеря «Золотая сопка». Им оказался 18-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Златоуста, приехавший на заработки в Троицк.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении. Транспортное средство возвращено собственнику. Помимо статьи 166 УК РФ в отношении угонщика составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Ему назначено наказание в виде 13 суток административного ареста. Мужчину в скором времени будут судить.

А в Снежинске для задержания угонщика вводился план «Перехват». В отдел МВД с заявлениями о пропаже автомобилей «Жигули» с разницей в несколько часов обратились двое местных жителей.

Благодаря своевременно введенному плану и точному направлению поисков сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний подросток. Первый автомобиль он угнал ради забавы, открыв его отверткой. А когда у машины закончился бензин, угнал вторую. Машины вернули владельцам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Наконец, в Усть-Катаве жители Юрюзани 15 и 18 лет также угнали два авто. Они в гостях распивали спиртное, после чего пошли гулять, но домой решили вернуться на машине. Молодые люди стали проверять припаркованные автомобили, чтобы найти открытый. Таким оказался ВАЗ-2111. Его отогнали на 15 метров, но завести не смогли, и тогда завладели незапертой «Деу Нексией» с оставленными на подлокотнике ключами.

Поездка оказалась непродолжительной. По пути машина попала в ДТП и заглохла, а молодые люди скрылись. Для их установления и задержания полицейским потребовалось несколько часов.

Автомобиль «ВАЗ-2111» возвращен владелице, которая выразила полицейским слова благодарности за профессионализм и оперативную работу по раскрытию преступления. «Деу Нексия» помещена на штрафстоянку.

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