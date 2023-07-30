Не серость, а красота: в Челябинске художники нарисовали уральские горы на контактном шкафу

Махнем в горы? Фото: "Шах мату"/vk.com

Уральские горы нарисовали художники проекта «Шах мату» на контактном шкафу, установленном на перекрестке улиц Дзержинского и Вагнера. Обычный ящик теперь стал арт-объектом. Информацией поделился на своей странице во ВКонтакте глава Ленинского района Александр Орел.

- Получились, как отмечали прохожие, наши уральские горы, которые могут быть как жаркими и зелеными, так и холодными и снежными, - говорят художники.

Работу художники выполнили за три часа. Фото: "Шах мату"/vk.com

Это уже второй объект проекта «Шах Мату» в этом году. Всю работу выполнили за три часа.

- Все проходило под слова поддержки и восхищения рисунком проходящих мимо людей. А одна девочка даже привнесла небольшой вклад, нарисовав елочку! – рассказали художники. - Выражаем благодарность всем жертвователям, без ваших донатов ничего бы не получилось. А вместе с вами мы точечно, но делаем чуть красивее наше окружение. Теперь-то махнем в горы?

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