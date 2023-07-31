У смолинского маньяка, 14 лет удерживающего женщину в доме, могла быть еще одна жертва

Маньяк редко выходил из дома, никто и не догадывался, что он держит женщину в плену. Фото: Вадим АРХИПОВ

У смолинского маньяка, который 14 лет удерживал и насиловал похищенную девушку, могла быть еще одна жертва. Сбежавшая женщина рассказала, что вместе с ней была похищена подруга.

Девушки познакомилась с ним возле жд вокзала в Челябинске в 2009 году, приехали в поселок Смолино под Челябинском и уже не могли выбраться. Но выжить другой жертве не удалось. По предварительным данным, через некоторое время маньяк убил ее. Сейчас следователи проверяют эту информацию. Если она подтвердится, задержанному предъявят еще более тяжкое обвинение.

Во дворе дома, где жил маньяк, действительно обнаружили кости. Об этом рассказал источник КП-Челябинск. Подтвердили и соседи:

- Вчера здесь машины были, следователи приезжали. Катафалк или труповозка еще были - забирали какие-то кости.

Во дворе дома и на улице повсюду разбросаны перчатки, в которых работали эксперты. Сейчас маньяк находится в лечебнице под контролем. С выбравшейся из плена женщиной работают следователи.

В момент похищения женщине было всего 19 лет. Последние 14 лет она прожила в нечеловеческих условиях. С ее слов, маньяк запирал ее в комнате на замок и постоянно насиловал. Только недавно он забыл закрыть дверь, благодаря этому, жертва сумела выбраться.

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