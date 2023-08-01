Проект огромного озера в магнитогорском парке получил одобрение экспертизы

Фото: администрация Магнитогорска

Проект искуственного озера в магнитогорском парке «Притяжение» получил положительное одобрение экспертизы. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на данные единого госреестра.

Положительное заключение было выдано компанией «Центр строительных экспертиз «Стройпроектэкспертиза». Искусственное озеро будет состоять из двух зон, которые разделит мост длинной 400 метров. В водоеме будет создана естественная среда для птиц, рыб и земноводных.

Общая площадь водной поверхности составляет 12 га, максимальная глубина – 6 метров. Для гостей парка также подготовили пляж, лодочную станцию, остров для пикников, экотропу и парящую над водой сцену.

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