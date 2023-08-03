В Челябинске в пилотном режиме внедрят телемедицину

Посредством телемедицинских консультаций врач может поставить предварительный диагноз Фото: Александр РОГОЗА

Телемедицинские консультации широко внедряются в медицинской сфере страны. Падемия коронавируса доказала, насколько это востребованный инструмент, который помогает врачу и пациенту в режиме онлайн прояснить какой-либо вопрос.

Челябинская область приосединится к пилотному проекту по внедрению цифровых инноваций в работу медицинских учреждений. В ходе проекта будут отрабатываться и правовые нюансы. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По ее словам, первоочередная задача – постепенно подключить к некоторым медицинским онлайн-услугам людей, которые проживают вдали от ФАПов или поликлиник, а также тех пациентов, которые по какой-либо причине не имеют доступа к врачам-специалистам.

– С помощью телемедицинских консультаций врач сможет установить предварительный диагноз, назначить дополнительные обследования, скорректировать назначенное лечение, провести консультацию по результатам анализов. Все результаты таких консультаций будут направляться в медицинское учреждение, куда прикреплен пациент, – сообщила Ирина Гехт.

Первыми, кто приступит к практике телемедицинских консультаций, станет сеть здравоохранения «РЖД-медицина». Как только механизм взаимодействия будет отработан, практику будут масштабировать среди других больниц региона.

В целом, по словам первого вице-губернатора области, на Южном Урале есть перспективы развития цифровых технологий. В прошлом году с помощью ТМК в Челябинской области провели почти 42 тысячи консультаций, большая часть из них – около 34 тысяч – с пациентами, а остальные – в формате консилиума с федеральными телемедицинскими центрами.

Пилотный проект в Челябинской области может быть запущен до конца 2023 года.

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