В Озерске стая собак напала на 13-летнего школьника

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Озерске (Челябинская область) стая собак напала на 13-летнего школьника. У ребенка оказались искусаны ноги. Об этом в соцсетях рассказала мама мальчика.

— 30 июля в Заозерном микрорайоне на моего 13-летнего сына напала стая собак. Он прекрасно знает правила безопасности: у него в руках ничего не было, не бежал, не делал резких движений. Но это его не спасло. Стая окружила его, начала лаять и две собаки укусили его за ноги, — рассказала женщина.

Укусы оказались несерьезными. Мальчику назначили антибиотик, также ему необходимо проставить курс уколов от бешенства.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области сообщили, что сейчас проводится доследственная проверка.

— В ходе проверки будут установлена достоверность информации, исследованы все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка, в том числе действиям должностных лиц, ответственных за отлов животных, — уточнили в ведомстве.

Ситуация стоит на контроле у главы следственного управления по региону Петра Решетникова.

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