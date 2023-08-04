Вице-мэру Челябинска по социальной политике добавили полномочий

Вице-мэру Сергею Авдееву добавили служебных обязанностей Фото: администрация г. Челябинска

Вопросами противодействия экстремизму и реализации государственной национальной политики на городском уровне займется в Челябинске заместитель главы города Сергей Авдеев. Об этом говорится в распоряжении мэра Натальи Котовой.

Перечень полномочий ее заместителя по социальной политике пополнен двумя пунктами. Теперь Сергей Авдеев обеспечивает и контролирует реализацию федеральных программ и переданных на муниципальный уровень полномочий не только в сфере соцобеспечения, соцподдержки, образования, культуры, спорта и молодежной политики, но и профилактику и противодействие проявлениям экстремизма и терроризма в Челябинске. Также на вице мэра возложена обязанность курировать государственную национальную политику в городе, заниматься профилактикой межэтнических конфликтов.

В руководстве администрацией Челябинска Сергей Авдеев находится с 2019 года. До этого он почти десять лет возглавлял городское управление по делам молодежи.

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