Не успел выйти: водитель «Газели» заживо сгорел в результате массового ДТП на трассе М-5

Фото: Агентство чрезвычайных новостей

На 89 км трассы Челябинск-Екатеринбург произошло массовое ДТП, в результате которого загорелась «Газель». Как сообщают очевидцы, машина сильно полыхает, движение ограничено.

- Подразделения МЧС следуют на место. По сообщениям произошло столкновение с участием грузовых авто, - сообщили в МЧС по Челябинской области.

По данным КП-Челябинск, столкнулись четыре автомобиля: «Газель», две легковушки и самосвал.

— Водитель «Газели» не смог выйти, — сообщил наш источник.

В ФКУ УПРДОР «Южный Урал» сообщили, что движение организовано по правой полосе, направлена дорожная техника для устранения последствий, работают спецслужбы.

В ГИБДД области сообщили, что от столкновения грузовик опрокинулся и загорелся вместе со второй легковушкой. Водитель грузовика погиб, подтвердили в ведомстве. По нашим данным, водитель «Газели» при неустановленных обстоятельствах наехал на самосвал, зацепив еще две легковые машины.

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