В Челябинске возле парка Гагарина загорелась крыша здания

Дым видно издалека. Фото: Иван АЛЕКСЕЕВ

В центре Челябинска, на Коммуны, 98 пожар. Горит крыша одноэтажного нежилого здания. В ГУ МЧС сообщили, что по предварительным данным пострадавших нет.

- Подразделения на месте, работают, - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что это здание тира недалеко от Центрального стадиона.

Информация обновляется.

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