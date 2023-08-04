В Челябинске возле парка Гагарина загорелась крыша здания

Дым видно издалека.
Фото: Иван АЛЕКСЕЕВ
В центре Челябинска, на Коммуны, 98 пожар. Горит крыша одноэтажного нежилого здания. В ГУ МЧС сообщили, что по предварительным данным пострадавших нет.
- Подразделения на месте, работают, - сообщили в ведомстве.
Сообщается, что это здание тира недалеко от Центрального стадиона.
Информация обновляется.
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