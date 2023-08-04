Владислав Макаров переизбран на пост главы Советского района Челябинска

Владислав Макаров

В Челябинске главой Советского района вновь стал Владислав Макаров. Депутаты проголосовали за его кандидатуру единогласно. Об этом сообщили в городской администрации.

— На заседании совета депутатов района из трех кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса, главой Советского района единогласно избран Владислав Евгеньевич Макаров, — отметили в мэрии.

Владислав Макаров управляет Советским районом с августа 2018 года. Из-за отмены реформы местного самоуправления (МСУ) его новый срок полномочий составит один год. Следующего главу будет выбирать мэр города, а районное собрание депутатов ликвидируют.

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