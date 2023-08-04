Владислав Макаров переизбран на пост главы Советского района Челябинска

Владислав Макаров
В Челябинске главой Советского района вновь стал Владислав Макаров. Депутаты проголосовали за его кандидатуру единогласно. Об этом сообщили в городской администрации.
— На заседании совета депутатов района из трех кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса, главой Советского района единогласно избран Владислав Евгеньевич Макаров, — отметили в мэрии.
Владислав Макаров управляет Советским районом с августа 2018 года. Из-за отмены реформы местного самоуправления (МСУ) его новый срок полномочий составит один год. Следующего главу будет выбирать мэр города, а районное собрание депутатов ликвидируют.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru