Власти заявили о росте средней зарплаты в Челябинской области

Инфографика: Правительство Челябинской области

В Челябинской области выросла средняя заработная плата. По крайней мере, так сообщают в правительстве региона. Считается, что она увеличилась на 14,6% по сравнению с прошлым годом, и теперь составляет 54 520 рублей.

Если смотреть с учетом инфляции, то реальная зарплата выросла на 8,5%. Согласно данным Челябинскстата, самая большая зарплата – у представителей научной сферы. В среднем они получают около 74 тысяч рублей.

На втором месте расположились сотрудники информационных технологий (около 73 тысяч рублей), а на третьем – финансовая и страховая сфера (около 72 тысяч рублей). Самую низкую среднюю зарплату обнаружили у работников гостиниц и общепита – 30,5 тысяч рублей.

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