В Челябинске 80 человек эвакуировали из-за пожара в ДС «Юность»

Фото: МЧС
В Челябинске из-за пожара пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников ДС «Юность». В танцевальном зале на первом этаже вспыхнули вещи, из-за чего сработала сигнализация. Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание.
– До прибытия подразделений самостоятельно из здания эвакуировались 80 человек, в том числе 60 детей, – сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Пожар на площади 10 квадратных метров быстро ликвидировали. Сейчас здание работает в штатном режиме.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru