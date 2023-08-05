В Челябинске 80 человек эвакуировали из-за пожара в ДС «Юность»

Фото: МЧС

В Челябинске из-за пожара пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников ДС «Юность». В танцевальном зале на первом этаже вспыхнули вещи, из-за чего сработала сигнализация. Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание.

– До прибытия подразделений самостоятельно из здания эвакуировались 80 человек, в том числе 60 детей, – сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар на площади 10 квадратных метров быстро ликвидировали. Сейчас здание работает в штатном режиме.

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