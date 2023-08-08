Больше светофоров – меньше аварий: в Челябинской области усилят регулирование движения на трассах

Светофоры стараются поставить на участках с самой большой аварийностью. Фото: миндортранс Челябинской области

В Челябинской области собираются установить светофоры на трех сложных участках дорог. С помощью красных и зеленых сигналов надеются снизить количество ДТП.

Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, новый светофор появится на дороге Южноуральск -Магнитогорск. Его установят на повороте к деревне Водопойка, рядом с поселком Рощино-2.

Светофор поставят также на дороге Чебаркуль – Мисяш – М-5, у автозаправки на перекрестке в Чебаркуле.

Третий светофор расположится в поселке Агаповка на дороге Магнитогорск - Кизильское – Сибай.

— Сейчас на региональных дорогах движение регулируют 25 пешеходных и 113 транспортных светофоров, — уточнили в миндортрансе.

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