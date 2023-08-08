Правительство Челябинской области продало свою резиденцию в Москве

Фото: министерство имущества Челябинской области

Правительство Челябинской области реализовало на торгах свою резиденцию, которая расположена в Москве на Дмитровском проезде. Итоги аукциона опубликовали 8 августа на сайте «Торги России».

Владельцем здания стала строительная компания АПРИ «Флай Плэнинг». Она стала единственным участником торгов и приобрела объект по начальной цене в 83,7 млн рублей. Аукцион прошел на Единой электронной торговой площадке (Росэлторг).

Трехэтажный особняк площадью 765,7 квадратных метров пытались продать с 2017 года. Однако желающих приобрести недвижимость не было. В итоге сумма снизилась с 240 млн до 83,7 млн рублей.

Известно, что в здании есть несколько комнат для отдыха, четыре кабинета и кухня. Территория находится под охраной и полностью огорожена. Вблизи расположены остановки общественного транспорта и станция метро.

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