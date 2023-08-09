Лопнуло колесо, и вылетел на встречку: в Челябинской области водитель фуры погиб после столкновения с грузовиком

ДТП произошло на трассе М-5 Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. После столкновения одна из машин вылетела с дороги и перевернулась. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла в 13:50 на 1655 км трассы М-5. У 46-летнего водителя грузовика Renault Premium лопнуло колесо в движении. Из-за этого машину вынесло на встречную полосу, где был запрещен выезд. В тот момент там ехал грузовик Volvo - столкновение произошло по касательной.

После удара Renault вылетел с дороги и перевернулся. Водителя госпитализировали. Он скончался в больнице.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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