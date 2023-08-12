На озере Чебаркуль во время рыбалки утонул 73-летний южноуралец

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

На озере Чебаркуль в Кунашакском районе утонул 73-летний южноуралец. Он рыбачил с приятелем в 150 метрах от берега. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

— Два местных жителя вышли с утра на рыбалку. Место хорошо знакомо, лодка казанка проверенная и надежная. Ничто не предвещало беды, пока поднявшийся ветер, большая волна и ошибка не привели к опасному крену лодки из-за которого оба мужчины оказались в воде, — рассказали в областной ПСС.

Один из мужчин смог вынырнуть и доплыть до берега, ухватившись за борт лодки. Второй южноуралец был в полном рыбацком обмундировании, но без спасательного жилета.

Погибшего обнаружили на глубине трех метров. Его тело транспортировали к берегу и передали полицейским.

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