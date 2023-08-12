Бастрыкин затребовал доклад, почему дети из магнитогорских поселков ходят в школу по трассе

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председателю СК России Александру Бастрыкину пожаловались на отсутствие школ и детских садов в поселках под Магнитогорском. Дети вынуждены идти по трассе без тротуаров, чтобы добраться до ближайшего учебного заведения.

Как сообщает информационный центр СК России, к Бастрыкину обратились жители поселков Западный-1, Западный-2, Нежный и Зеленая Долина.

— В указанных микрорайонах проживает 8 тысяч человек, однако не построено ни одного детского сада и школы. Ближайшее образовательное учреждение находится в четырех километрах от указанных поселков, добираться до него несовершеннолетние вынуждены по оживленной трассе без тротуара, что представляет угрозу их безопасности, — говорится в сообщении ведомства.

Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после жалоб местных жителей. Доклад должен будет предоставить глава регионального следственного управления СКР Петр Решетников.

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