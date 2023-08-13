Отдают в приватизацию: в поселке в Челябинской области продают школу

Фото: торги-россии.рф

В поселке Совхозный Катав-Ивановского района выставлено на продажу здание, которое раньше занимала школа. Продать его решила районная администрация по программе приватизации муниципального имущества.

Как указано на портале «Торги России», двухэтажное здание построено на бетонном фундаменте из дерева, с деревянными же перекрытиями и дощатым полом. Крыша крыта металлом. Общее физическое состояние постройки оценивается как неудовлетворительное: его износ составляет 60%. Обременения на объекте отсутствуют.

Начальная цена лота не объявлена. Прием заявок на аукцион продлится до 5 сентября. Ценовые предложения будут принимать с 6 по 7 сентября. Отметим, что Катав-Ивановская администрация уже трижды в этом году пыталась продать школу в Совхозном, однако торги срывались из-за отсутствия заявок.

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