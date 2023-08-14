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НовостиОбщество14 августа 2023 11:57

14 человек остались без денег и отпуска: на директора челябинской турфирмы завели три уголовных дела за мошенничество с путевками

Директор челябинской турфирмы стал фигурантом трех уголовных дел о мошенничестве с путевками
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Сумма ущерба составила более 770 тысяч рублей

Сумма ущерба составила более 770 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске возбудили три уголовных дела о мошенничестве на директора туристической фирмы «Хоттур». Женщина подозревается в хищении более 770 тысяч рублей у своих клиентов. Об этом рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

— Уголовные дела соединены в одно производство и поставлены на контроль в прокуратуре Центрального района. В настоящий момент по заявлениям 14 граждан проводится доследственная проверка, — уточнила представитель надзорного ведомства.

По данным следствия, директор фирмы заключала с клиентами договора об оказании туристических услуг. Она брала предоплату либо полную сумму, но свои обязательства по бронированию туров не выполняла. Полученными деньгами распоряжалась по собственному усмотрению.

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