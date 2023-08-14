На главных магистралях Челябинска стартовали массовые проверки мотоциклистов

Фото: ГИБДД Челябинска

Экипажи ДПС начинают новые проверки мотоциклистов в Челябинске. Рейды будут проходить с 14 по 20 августа на основных магистралях города. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

— Мероприятия направлены на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта и выявление нарушений ПДД, совершенных водителями мотоциклов, мопедов и мощных электросамокатов, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что мотоциклистам необходимо использовать шлемы и защитную экипировку. Кроме того, они должны соблюдать закон о тишине и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения.

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