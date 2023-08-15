«Осторожно ходите в магазин!»: украинского блогера возмутила челябинская гречка на полке супермаркета в США

Увельские гречка, ячка и горох привели в бешенство украинку на Аляске.

Вирусным в Telegram стало видео, снятое украиноязычным блогером — жительницей Аляски, которая показала полки «Европейского магазина» в ее городе, которые ломятся от российских продуктов. Женщина недоумевает — импорт товаров из России в США запрещен, но почему тогда так много российских брендов?

В ролике, опубликованном Hornews.com, блогер показала краснодарский рис «Националь», квас «Очаково», детское питание «Агуша» и производимые в Челябинской области крупы «Увелка» для варки в пакетиках — там они представлены нескольких видов, в том числе с надписями на английском языке на упаковках.

Особенно автора видео возмутил прилавок со сладостями.

— Самый большой цинизм — то, что перед конфетами с названиями «Ровно», «Винница», «Тернополь» стоит матрешка под названием «Кремлина»! Кто в Америке — осторожно ходите в магазин! — предупреждает блогер.

Добавим, что отечественные продукты на Аляске довольно дороги даже по местным меркам. Например, пачка крупы из России стоит от $7,99 до $8,99, вафельный торт «Аленка» — $7,99, а печенье «Супер Контик» — 80 центов за штуку.

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