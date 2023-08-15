В общественном транспорте Челябинска разрешили бесплатно возить самокаты

Провозить самокат можно только в сложенном виде. Фото: ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области»

В Челябинске отменили плату за провоз сложенного самоката в автобусах, трамваях и троллейбусах. С кондукторами и контролерами общественного транспорта уже был проведен инструктаж. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— В автобусах МУП «Служба организации движения», а также в трамваях и троллейбусах Челябинска можно бесплатно провозить в сложенном виде самокаты, в том числе электрические. Правила пользования обновят в ближайшее время, — уточнили в ведомстве.

Самокат не должен мешать другим пассажирам и пачкать их одежду. При этом провозить его можно только в сложенном виде.

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