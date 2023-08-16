В Челябинске временно ограничили движение на улице Кирова

Водителей просят учитывать ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске из-за работ на инженерных коммуникациях ограничили движение по улице Кирова. Об этом сообщили в городской администрации.

— В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях до 20 августа ограничено движение транспортных средств по одной полосе в районе дома №11 по улице Кирова в сторону улицы Калинина, — уточнили в мэрии.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Работы выполняет МУП «ПОВВ». Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свои маршруты.

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