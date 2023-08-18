Из Челябинской области выдворили мигранта, отбывшего десять лет за тяжкое преступление

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Промежуточные итоги оперативного мероприятия «Нелегальный мигрант» озвучили в полиции Челябинской области. Только за один день было задокументировано восемь преступлений в сфере миграции и пресечено 80 административных правонарушений. Депортирован гражданин ближнего зарубежья, отбывший 10 лет наказания в уголовно-исправительном учреждении за совершение тяжких преступлений.

За время проведения операции всего из страны выдворили 27 мигрантов, еще 25 нарушителям закрыли въезд в РФ, задержаны четверо находившихся в федеральном розыске. Возбуждено 33 уголовных дела.

Еще 79 нарушителей миграционного законодательства ожидают депортации по решению суда. 48 из них помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области. Нарушителям миграционного законодательства предстоит выплатить штрафы в общей сложности на сумму более миллиона рублей.

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