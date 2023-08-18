Дети в школе Вишневой горки 1 сентября начнут учиться дистанционно

Подрядчик должен был сдать объект к 1 сентября Фото: Ольга ЩАПИНА

Губернатор Алексей Текслер посетил новую школу «Вишневой горки» в челябинском поселке Западный. Дети должны были начать учиться 1 сентября. Даже набрали классы, но строители не успели вовремя закончить работу. Это не смотря на поручение главы региона.

— Задача не выполнена, если дети не идут 1 сентября в школу, тем более, что было достаточно времени, чтобы это было сделано, — сказал Алексей Текслер, общаясь с подрядчиком. — Мы обещали год назад, ни меня, ни родителей это устраивать не может. Поручение следующее - уточните дорожную карту, дайте мне дату, надо предупредить родителей.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Фото: Ольга ЩАПИНА

Фото: Ольга ЩАПИНА

Фото: Ольга ЩАПИНА

Сейчас на стройплощадке идут отделочные работы и благоустройство. Как рассказал директор новой школы Игорь Николаев, заявление уже подали более 700 родителей, 450 из них принесли документы, и их дети фактически зачислены. День знаний у них будет уже в Вишневой горке.

— 1 сентября открываем линейку, — рассказал Игорь Николаев. — Первые классы будут учиться в Кременкульской школе, со 2 по 10-й будут на дистанционном обучении. Мы первые две недели проводим мероприятия в основном воспитательного характера. На первую неделю планируем общешкольный выездной сбор на базе в Каштаке в «Солнечной поляне».

Заявления в школу «Вишневой горки» принимают от родителей вплоть до 1 сентября. Школа рассчитана на 1100 человек.

Это будет многопрофильный образовательный центр с инженерным и химико-биологическим профилями, также набирают педагогические классы.

Директором назначен Игорь Николаев, который до новой должности работал заместителем директора Дворца пионеров и школьников в региональном центре, а ранее был заместителем начальника управления образования Челябинска.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Фото: Ольга ЩАПИНА

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