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НовостиОбщество20 августа 2023 6:24

В Магнитогорске семье погибшего в СВО бойца вручили орден Мужества

Орден вручил глава города Сергей Бердников
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Орден получили жена и сын погибшего Владимира Дульцева. Фото: мэрия Магнитогорска

Орден получили жена и сын погибшего Владимира Дульцева. Фото: мэрия Магнитогорска

В Магнитогорске жена и сын погибшего в СВО Владимира Дульцева получили орден Мужества. Награду вручил глава города Сергей Бердников, сообщает пресс-служба мэрии.

- Владимир, будучи настоящим патриотом, выполнил свой долг перед Родиной, перед всеми россиянами. Вечная ему слава! Вы, в свою очередь, всегда знайте, что можете рассчитывать на нашу помощь, - сказал родным Бердников.

Добавим, что орден Мужества – одна из немногих наград, которая вручается посмертно.

- Сильные духом мужчины всегда были и остаются гордостью страны, ее надежной опорой. Безусловно, отвага и доблесть Владимира являются примером для нашего поколения, - обратился к семье погибшего председатель городского Совета ветеранов Александр Макаров.

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