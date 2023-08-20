В Рязани погибла участница шоу «Пацанки» челябинка Юлия Михайлова

Юлия Михайлова переехала в Рязань не так давно. Фото: соцсети

Вчера, 19 августа, в Рязани под окнами многоэтажки на Чкалова, 18 обнаружили тело 25-летней Юлии Михайловой. Она сорвалась с 22 этажа. Информацию об этом сообщают коллеги из КП-Рязань. Гибель девушки подтвердили в телеграмм-канале «Пацанки-8», а организаторам рассказала тетя Михайловой.

Следователи проводят проверку. Напомним, Юлия Михайлова родом из Челябинска. Она прошла кастинг и попала на седьмой сезон шоу «Пацанки», но вылетела с проекта на 13 неделе – девушка не прошла полиграф, ее легенда о домашнем насилии и работе в эскорте оказалась выдумкой.

Судя по телеграмм-каналу Михайловой, в Рязань она приехала 5 июля, а до этого три месяца жила Малоярославце.

- Малый, замечательный город, я там встретила много хороших людей, пережила самый сложный период жизни и поднялась, смогла встать на ноги, - написала Юлия, последняя запись опубликована 6 июля.

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