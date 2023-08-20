В Снежинске Челябинской области выросла заболеваемость пневмонией

Отмечается рост заболеваемости в 4 раза по сравнению со средней многолетней заболеваемостью. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала августа в Снежинске зарегистрировано 76 случаев заболевания внебольничными пневмониями. Это в четыре раза больше в сравнении со средней многолетней заболеваемостью. Об этом сообщают в межрегиональном управлении № 15 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

- При проведении диагностических лабораторных исследованиях у большинства выделен возбудитель — Mycoplasma pneumoniae. Увеличение числа заболевших пневмонией в июле произошло в условиях стабильно низкого уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19, - комментируют в ФМБА.

У большинства заболевших обнаружен возбудителем стала бактерия рода микоплазма, которая вызывает воспалительные процессы органов дыхания, в том числе легких. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится в среднем 14 дней, в этот период человек даже не подозревает, что он болен.

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