Бывший челябинский топ-менеджер получил пост в правительстве ЛНР

Андрей Ершов. Фото: пресс-служба правительства ЛНР

Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Луганской народной республики назначен Андрей Ершов, бывший руководитель макрорегиона «Сибирь» компании «Транстелеком». Об этом сообщает пресс-служба правительства ЛНР.

49-летний Андрей Ершов — уроженец Республики Коми, окончил Сасовское летное училище и Сыктывкарский госуниверситет, а в 2003 году — Президентскую программу подготовки управленческих кадров (финансовый менеджмент). Вся карьера Андрея Ершова связана со сферой телекоммуникаций. В 2007-2009 годах был коммерческим директором МТС в Сибирском макрорегионе, а затем перешел на работу в «Вымпелком» (сеть «Билайн»). Работал сначала в Екатеринбурге, а в 2012-2013 гг. — коммерческим директором филиала сети в Челябинске.

После работы в Челябинске он стал коммерческим директором всего Уральского филиала, а затем перешел на повышение. С 2015 по 2019 был директором Тюменского Филиала «Вымпелкома», затем — руководителем макрорегиона «Южный».

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