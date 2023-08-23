Пассажиров не выпускали из самолета: в аэропорт Челябинска поступило сообщение о минировании

Сообщение парализовало работу челябинского аэропорта
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Днем в среду, 23 августа, в челябинский аэропорт поступило сообщение о минировании. Об этом сообщил источник КП-Челябинск в силовых структурах.
Из-за этого пассажирам прибывшего самолета пришлось подождать с выходом в целях безопасности. Борт приземлился практически одновременно с поступившим сообщением. Как рассказывают пассажиры, ждать пришлось около часа.
В настоящий момент пассажиры уже покинули самолет. Обратный рейс пришлось задержать на 20 минут. Также на полтора часа, был задержан вылет еще одного самолета.
В пресс-службе челябинского аэропорта ситуацию пока не комментируют.
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