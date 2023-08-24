Жара и овощи есть дома: в Челябинской области подешевели путевки на Черное море и свежая зелень

За июль подешевели поездки в скорых поездах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области за месяц подешевели микроволновки, овощи и некоторые путевки на отдых. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате. Аналитики проследили за изменением цен по итогам июля.

Выяснилось, что в разгар лета на 2,2% уменьшились цены поездок в купе скорых фирменных поездов. А путевки на отдых на Черноморское побережье России и в Крым подешевели на 1,5%. (Напомним, еще в начале лета южноуральцы обнаружили, что дома жарче, чем в Сочи или Ялте).

За июль на Южном Урале снизились цены на овощи. Огурцы подешевели сразу на 21,5%, лук — на 6,5%, свежая зелень на 3,3%, а свежие грибы на 3,4%.

— Снижение цен на овощи связано с поступлением свежего урожая, а также снижением спроса в связи с сезоном урожая личного подсобного хозяйства, — прокомментировали в Контрольно-счетной палате.

Также в июле подешевела бытовая техника. Например, кухонный миксер стал стоить на 4,3% меньше, напольный пылесос — на 4% меньше, а цена микроволновки уменьшилась на 3,9%.

Динамику цен в секторе бытовой техники в КСП объясняют ростом параллельного импорта и окончанием прошлогоднего ажиотажного спроса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru