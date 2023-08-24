«Пряталась на подоконнике»: в Магнитогорске 3-летняя девочка выпала из окна

Девочка забралась на подоконник во время игры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Магнитогорске трехлетняя девочка выпала из открытого окна на втором этаже частного дома.

— В ходе игры она спряталась на подоконнике, и случайно, облокотившись на москитную сетку, упала, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Девочка жива, но получила травмы. Сейчас она остается под наблюдением врачей.

В полиции обратились к южноуральским родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, устанавливать на окна специальные блокираторы и соблюдать осторожность в использовании москитных сеток. Дети часто по незнанию опираются на эти сетки, а конструкции не рассчитаны даже на сопротивление небольшому весу ребенка.

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