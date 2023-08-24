Жителей Сосновского района обеспечат бесперебойным электричеством

Алексей Текслер осмотрел объекты и встретился с жителями, которые жаловались на перебои с электричеством. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер вместе с гендиректором компании «Россети Урал» Александром Пятигором осмотрел электросетевые объекты в Сосновском районе и Челябинске, где модернизируются и строятся новые подстанции.

Сначала глава региона посетил деревню Медиак, жители которой жаловались на качество электроснабжения. Энергетики установили трансформаторную подстанцию, реконструировали распределительные сети. Теперь проблем со светом нет в деревнях Медиак, Ключевка, Казанцево, Кисегаченский, Вавиловец и Кайгородово.

— Большое количество жалоб у нас периодически возникает по качеству и надежности электроснабжения, — отметил Алексей Текслер. — Особенно в пригородах Челябинска, в Сосновском, Красноармейском районах. И на последней прямой линии было много обращений от жителей. Понимая эту проблематику, мы совместно с «Россети Урал» договорились о реализации дополнительных мероприятий, были выделены средства.

Всего мероприятия будут реализованы в 23 населенных пунктах, 16 из них 16 расположены в Сосновском районе. Энергетики произведут замену 100 км электросетей, построят и переустроят 23 трансформаторные подстанций».