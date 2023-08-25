Расстрелянного челябинского священника причислили к лику святых

Сохранился снимок священника с семьей. Фото: Челябинская епархия

Священный Синод Русской православной церкви причислил к лику святых Василия Носова. Как сообщили в Челябинской епархии, имя миасского священника пополнило список Собора новомучеников и исповедников. Днем памяти святого будет 4 октября — в этот день Василия Носова расстреляли.

Будущий священник родился в 1886 году в семье кубанского казака. Повзрослев, он служил в храмах существовавшего тогда Кустанайского уезда, а в 1919 году приехал в Миасс. Тремя годами позже священника отправили работать на лесоповал в пяти верстах от города за отказ участвовать в Обновленческом расколе (Обновленческое движение тогда было единственной признанной властями православной организацией).

В 1930 году отца Василия обвинили в высказываниях против колхозного строительства, арестовали и приговорили к длительному заключению.

После возвращения в Миасс отец Василий работал плотником, но продолжал посещать верующих и принимать их у себя дома.

В 1937 году священника снова арестовали. На допросах он отрицал свою вину и отказывался обвинять кого-либо еще. С февраля он находился в тюрьме, а в октябре Василия Носова расстреляли. Тело бросили в общую могилу. У священника осталось восемь детей и беременная жена.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий рассказал, что канонизации Василия Носова помогла долгая работа священнослужителей, историков и архивистов.

— Священномученик Василий – пример верности Богу в безбожные времена, и решения о канонизации этого праведного человека православные южноуральцы ждали много лет, — отметил митрополит.

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