Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о разваливающемся доме в Челябинской области

Фото: А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!/vk.com

Глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ситуации со старым зданием в верхнеуфалейском поселке Черемшанка. Жильцы жалуются, что дом не хотят признавать аварийным.

Как уточнили в пресс-службе СК, сейчас следователи проводят проверку по статье о халатности.

Ранее жильцы проблемного дома рассказали, что здание разваливается. Горячая вода в квартирах есть, но имеет такой неестественный цвет, что люди опасаются ее использовать.

Чтобы признать постройку аварийной, жильцам нужно за свой счет провести экспертизу, но они не знают, как это сделать. Те, у кого есть возможность, стараются самостоятельно съехать из ветшающего здания.

— Дом в настоящее время находится в непосредственном управлении, — прокомментировали в администрации Верхнеуфалейского городского округа. — Принимать решения о текущем содержании дома должны сами собственники жилья.

В мэрии уточнили, что для скорейшего признания здания непригодным для проживания, жильцам действительно рекомендуют провести экспертизу за свой счет. Администрация городского округа тоже может организовать экспертизу, но не срочно, а когда для этого найдется финансирование.

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