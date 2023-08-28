В Челябинске задержали пьяного водителя Audi, который сбил мотоциклиста во время ночной погони

Водитель легковушки серьезно не пострадал. Фото: ГИБДД Челябинска

Ночью 28 августа в Челябинске пьяный водитель Audi сбил мотоциклиста. Мужчину за рулем легковушки преследовали сотрудники ДПС. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, полицейские заметили автомобиль Audi возле дома №105 по улице Университетская Набережная. Водитель ехал с высокой скорость и на требования сотрудников ДПС не остановился. В итоге началась погоня, в ходе которой нарушитель сбил мотоциклиста.

— Водитель Audi на перекрестке улиц Чичерина и Университетской Набережной не справился с управлением и совершил наезд бордюрный камень с последующим столкновением с мотоциклом Yamaha под управлением 29-летнего мужчины. После этого легковой автомобиль выехал за пределы проезжей части, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.

За рулем Audi находился 40-летний мужчина. В ходе медосвидетельствования у него выявили значительное превышение допустимых норм алкоголя в выдыхаемом воздухе. На нарушителя составили протокол по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Что касается мотоциклиста, то он получил травмы. Его увезли в больницу.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

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