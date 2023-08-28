«Досталась роль ревнивой и мстительной женщины»: Наталья Краснова снялась в новом сезоне сериала «Иванько»

Наталья Краснова сыграла жену прокурора во втором сезоне сериала Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во втором сезоне комедийного сериала «Иванько» снялась блогер из Челябинска Наталья Краснова. Ей досталась эпизодическая роль. Она сыграла жену прокурора.

— По факту я просто играю себя: ревнивую и мстительную женщину, которая в компании старается быть милой, но никак у нее это не получается. Мы все по жизни немного иванько. Когда женщина отказывается от личной жизни, ориентируясь на «а что скажет мама» и «а что подумают коллеги», она – иванько. Когда мужчина любит одну, а спит с другой – он тоже иванько. Когда выходит уже второй сезон «Иванько», а ты еще не смотрел первый, то ты тоже немного иванько. Не будьте иванько и посмотрите сегодня все серии и сезоны этого прекрасного сериала! — заявила Наталья Краснова.

Сериал рассказывает историю о непохожих друг на друга, но очень узнаваемых женщинах и мужчинах, которые отчаянно пытаются наладить свою жизнь, но запутываются еще больше. Учительница английского Валя, тамада и танцовщица Настя, учительница биологии Яся ранее наделали кучу ошибок, и теперь вынуждены разгребать их последствия. Настя пытается забыть Леху, строя отношения с абсолютно непохожим на него человеком и стараясь переделать себя. Валя сталкивается с проблемами во взаимоотношениях, при этом на ее плечи ложится забота о маме и беременной сестре. Яся уволилась из школы и старается найти новый смысл в жизни. Все герои считают себя довольно опытными, но они все равно постоянно попадают в забавные и нелепые ситуации, из которых придется выпутываться.

Второй сезон сериала стартует 18 сентября в 20:00 на телеканале ТНТ.

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