Студент из челябинского села спас мужчину, которому корова едва не оторвала руку

Фото: Hornews.com

Студент Уральского медицинского колледжа, 16-летнему Тимуру Сайфитдинову, несмотря на юный возраст, уже пришлось выступить в роли медика-спасателя. В его родном селе Кизил соседу-фермеру корова разорвала руку копытом во время погрузки в кузов машины. Рассечение оказалось очень серьезным, было много крови, но подросток не растерялся, вспомнил, чему его учили и соорудил жгут из носового платка, а пробитую артерию заткнул пальцем.

— Я заткнул пальцем артерию, то есть кровь шла, билась, как сердце бьется, также прям периодами. Пострадавший паниковал и кричал на меня, чтоб я перетягивал рану, но я знаю, что жгут нужно натягивать выше. Помню это с первого курса, я учил, у меня пятёрка по ОБЖ, — рассказывает Hornews.com Тимур Сайфитдинов.

Пострадавшему вызвали скорую, но, чтобы не терять времени, Тимур с отцом повезли его в больницу сами. На полпути им встретилась вызванная скорая и врачи оказали раненому фермеру квалифицированную помощь.

— Врачи обработали, зашили мне рану и спросили, кто перетягивал рану — я сказал, вот парень, на первом курсе учится в Челябинске. Они сказали, что молодец, сообразил, что надо. Самое главное, что кровь остановил. Я благодарен — он молодец. Единственный из нас медик и тот, кто не растерялся, — рассказал пострадавший.

Распоротую руку получилось сохранить от ампутации, сейчас мужчина идет на поправку. Что касается Тимура, то он говорит, что на его месте так поступил бы каждый. В будущем он собирается стать хирургом.

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