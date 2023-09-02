«Трактор» открыл сезон победой над дебютантом КХЛ

Незадолго до встречи в Тольятти челябинцы обыграли «Ладу» на предсезонном Кубке губернатора. Фото ХК «Трактор»

Хоккеисты «Трактора» стартовали в новом регулярном чемпионате КХЛ с победы на выезде. Первое противостояние сезона с дебютантом лиги, тольяттинской «Ладой», закончилось в пользу челябинцев. Подробнее о матче — в нашем материале.

С первых минут встречи активнее действовали хозяева площадки. Давление «Лады» на ворота голкипера «черно-белых» не заставило долго ждать. Поймав защитника Виктора Антипина на ошибке, соперник открыл счет. На экваторе периода челябинцам выпала возможность сыграть в большинстве, но те его не реализовали. Затем героически выстояли удаление капитана Сергея Калинина, но так и не смогли сравнять цифры на табло — 0:1.

Вторая 20-минутка началась с обоюдных удалений. В составе челябинцев двойной малый штраф за грубость получил Артем Блажиевский, вслед за ним в бокс отправился и Альберт Яруллин. Отстояв в меньшинстве, «Трактор» стал прессинговать соперника. На 28-й минуте Максим Шабанов организовал опасный момент, но переиграть голкипера «Лады» броском с неудобной у него не получилось, а Никита Сошников на добивании угодил в штангу. Затем точности не хватило и Антону Бурдасову. Череда стычек завершилась лишь удалениями — бушующие эмоции «Трактора» не вылились в результат. Цифры на табло остались без изменений.

Заключительный игровой отрезок «черно-белые» начали в большинстве. На 44-й минуте с передач Семена Дер-Аргучинцева и Виталия Кравцова реализовал лишнего и сравнял счет Сергей Калинин. Сразу же после автор гола стал ассистентом следующего — поймав вратаря «Лады» на ошибке, он отдал пас на Антона Бурдасова. Опытный форвард не растерялся и моментально завершил комбинацию четким броском в створ, впервые за матч выведя челябинцев вперед. Попытки тольяттинцев вернуться в игру не увенчались успехом. Команда Анвара Гатиятулина одержала победу со счетом 2:1.

Следующий матч нового регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» проведет 4 сентября в Казани против обладателя Кубка открытия, местного «Ак Барса».

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