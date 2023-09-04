Пенсионерам – бесплатно: в Челябинске определили места проведения сезонных ярмарок

Некоторые ярмарки уже начали работу
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Челябинске в сентябре откроются сельскохозяйственные ярмарки. Продавать урожай на них смогут как предприятия, так и простые дачники.
Торговые площадки появятся во всех семи городских районах. Чтобы занять на них места, предпринимателям нужно обратиться в районные администрации.
На части ярмарок выделят места для пенсионеров-садоводов. Занять их дачники смогут бесплатно, никакого разрешения на продажу собственного урожая им получать не нужно.
При этом в Челябинске собираются бороться с продажей картошки или арбузов вне ярмарок.
— За торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность, — предупредили в мэрии. — При осуществлении предпринимателями несанкционированной торговли полиция вправе изъять продукцию.
Вот полный список площадок осенних ярмарок (те, где есть места для пенсионеров, перечислены отдельно):
Калининский район
До 31 октября открыты ярмарки по:
- ул. Братьев Кашириных, 103;
- ул. Молодогвардейцев, 41-г;
- пр. Победы, 113;
- пр. Победы, д. 315.
Для пенсионеров-садоводов на постоянной основе выделены места по ул. Кирова, 9-а; ул. Кирова, 1-б; ул. 250-летия Челябинска, 13; ул. Братьев Кашириных, 91-а; ул. Братьев Кашириных, 103.
Курчатовский район
С 15 сентября по 30 октября будут открыты ярмарки по адресам:
- пр. Победы, 204;
- пр. Победы, 330-а;
- пр. Победы, 350-а;
- ул. Скульптора Головницкого, 14;
- ул. Скульптора Головницкого, 28;
- пр. Краснопольский, 1;
- пр. Краснопольский, 7-б;
- пр. Краснопольский, 13-г;
- ул. Чичерина, 17;
- пр. Комсомольский, 28
- пр. Комсомольский, 36;
- пр. Комсомольский проспект, 69;
- пр. Комсомольский, 70;
- пр. Комсомольский, 115;
- ул. Молодогвардейцев, 25;
- ул. Бейвеля, 112;
- ул. Бурденюка, 1/3;
- ул. Шагольская, 10;
- ул. Чайковского, 16.
Для пенсионеров-садоводов на постоянной основе выделены места по пр. Комсомольский, 36; ул. Чайковского, 16; ул. Красного Урала, 28; ул. Молодогвардейцев, 32; ул. Солнечная, 24.
Ленинский район
До 12 сентября открыты ярмарки по адресам:
- ул. Барбюса, 78;
- ул. Гагарина, 50;
- ул. Гагарина, 52;
- ул. Гагарина, 12;
- ул. Дзержинского, 128;
- ул. Новороссийская, 14.
Для пенсионеров-садоводов на постоянной основе выделены места по ул. Пограничная, 25/1; пересечение ул. Гагарина и ул. Руставели; ул. Дзержинского, 110; ул. Гражданская, 10.
Металлургический район
Ярмарки с 10 сентября по 10 октября будут работать по следующим адресам:
- ул. 50-летия ВЛКСМ, 35-37;
- ул. Автоматики, 10;
- пересечение ул. Мира и ул. Дружбы, восточнее ГСК № 502;
- ул. Черкасская, 2, корпус 4;
- ул. Хлебозаводская, 16/3;
- ул. Черкасская, 4.
Для пенсионеров-садоводов на постоянной основе выделены места по шоссе Металлургов, 3-г.
Советский район
До 30 сентября открыты ярмарки по:
- ул. Доватора, 42;
- ул. Курчатова, 5-в;
- ул. Челябинская, 5;
- ул. Ярославская, 3.
Для пенсионеров-садоводов на постоянной основе выделены места по ул. Плеханова, 16; ул. Челябинская, 5; ул. Ярославская, 3.
Тракторозаводский район
Весь сентябрь и октябрь работают ярмарки по адресам:
- ул. Артиллерийская, 65-67;
- ул. Зальцмана, 10;
- ул. Марченко, 13;
- ул. Героев Танкограда, 55;
- ул. Мамина, 17.
Для пенсионеров-садоводов на постоянной основе выделены места по ул. Первой Пятилетки, 13; ул. Котина, 1; ул. Марченко, 13.
Центральный район
Для пенсионеров-садоводов на постоянной основе выделены места по ул. Худякова, 7; ул. Труда, 30-а; пл. МОПРа, 5; пл. МОПРа, 7.
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