Пенсионерам – бесплатно: в Челябинске определили места проведения сезонных ярмарок

Некоторые ярмарки уже начали работу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинске в сентябре откроются сельскохозяйственные ярмарки. Продавать урожай на них смогут как предприятия, так и простые дачники.

Торговые площадки появятся во всех семи городских районах. Чтобы занять на них места, предпринимателям нужно обратиться в районные администрации.

На части ярмарок выделят места для пенсионеров-садоводов. Занять их дачники смогут бесплатно, никакого разрешения на продажу собственного урожая им получать не нужно.

При этом в Челябинске собираются бороться с продажей картошки или арбузов вне ярмарок.

— За торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность, — предупредили в мэрии. — При осуществлении предпринимателями несанкционированной торговли полиция вправе изъять продукцию.

Вот полный список площадок осенних ярмарок (те, где есть места для пенсионеров, перечислены отдельно):

Калининский район

До 31 октября открыты ярмарки по:

- ул. Братьев Кашириных, 103;

- ул. Молодогвардейцев, 41-г;

- пр. Победы, 113;

- пр. Победы, д. 315.

Для пенсионеров-садоводов на постоянной основе выделены места по ул. Кирова, 9-а; ул. Кирова, 1-б; ул. 250-летия Челябинска, 13; ул. Братьев Кашириных, 91-а; ул. Братьев Кашириных, 103.

Курчатовский район

С 15 сентября по 30 октября будут открыты ярмарки по адресам:

- пр. Победы, 204;

- пр. Победы, 330-а;

- пр. Победы, 350-а;

- ул. Скульптора Головницкого, 14;

- ул. Скульптора Головницкого, 28;

- пр. Краснопольский, 1;

- пр. Краснопольский, 7-б;

- пр. Краснопольский, 13-г;

- ул. Чичерина, 17;

- пр. Комсомольский, 28

- пр. Комсомольский, 36;

- пр. Комсомольский проспект, 69;

- пр. Комсомольский, 70;

- пр. Комсомольский, 115;

- ул. Молодогвардейцев, 25;

- ул. Бейвеля, 112;

- ул. Бурденюка, 1/3;

- ул. Шагольская, 10;

- ул. Чайковского, 16.

Для пенсионеров-садоводов на постоянной основе выделены места по пр. Комсомольский, 36; ул. Чайковского, 16; ул. Красного Урала, 28; ул. Молодогвардейцев, 32; ул. Солнечная, 24.

Ленинский район

До 12 сентября открыты ярмарки по адресам:

- ул. Барбюса, 78;

- ул. Гагарина, 50;

- ул. Гагарина, 52;

- ул. Гагарина, 12;

- ул. Дзержинского, 128;

- ул. Новороссийская, 14.

Для пенсионеров-садоводов на постоянной основе выделены места по ул. Пограничная, 25/1; пересечение ул. Гагарина и ул. Руставели; ул. Дзержинского, 110; ул. Гражданская, 10.

Металлургический район

Ярмарки с 10 сентября по 10 октября будут работать по следующим адресам:

- ул. 50-летия ВЛКСМ, 35-37;

- ул. Автоматики, 10;

- пересечение ул. Мира и ул. Дружбы, восточнее ГСК № 502;

- ул. Черкасская, 2, корпус 4;

- ул. Хлебозаводская, 16/3;

- ул. Черкасская, 4.

Для пенсионеров-садоводов на постоянной основе выделены места по шоссе Металлургов, 3-г.

Советский район

До 30 сентября открыты ярмарки по:

- ул. Доватора, 42;

- ул. Курчатова, 5-в;

- ул. Челябинская, 5;

- ул. Ярославская, 3.

Для пенсионеров-садоводов на постоянной основе выделены места по ул. Плеханова, 16; ул. Челябинская, 5; ул. Ярославская, 3.

Тракторозаводский район

Весь сентябрь и октябрь работают ярмарки по адресам:

- ул. Артиллерийская, 65-67;

- ул. Зальцмана, 10;

- ул. Марченко, 13;

- ул. Героев Танкограда, 55;

- ул. Мамина, 17.

Для пенсионеров-садоводов на постоянной основе выделены места по ул. Первой Пятилетки, 13; ул. Котина, 1; ул. Марченко, 13.

Центральный район

Для пенсионеров-садоводов на постоянной основе выделены места по ул. Худякова, 7; ул. Труда, 30-а; пл. МОПРа, 5; пл. МОПРа, 7.

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