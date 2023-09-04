В Челябинске на этой неделе отремонтируют более 30 объектов улично-дорожной сети

Работы ведутся в рамках проекта «Дорожный рывок» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На этой неделе в Челябинске проводится ремонт на 31 объекте улично-дорожной сети. О ходе работ рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

— В рамках проекта «Дорожный рывок» работы ведутся на 31 объекте улично-дорожной сети города. Все они идут по графику, — отметил Николай Кожевников. — На этой неделе начинаются основные работы по ремонту участка Свердловского проспекта от улицы Блюхера до проспекта Ленина.

Из-за ремонта теплосетей в Челябинске продолжают действовать ограничения движения на Свердловском проспекте, улице Агалакова, Проспекте Победы, а также на нескольких участках Металлургического района. Кроме того, для автомобилистов частично закрыты улицы Российская и Северо-Крымская, проезд через перекресток Ижевской и Вандышева.

Дополнительно ведется ремонт трамвайных путей. Из-за работ ограничено движение автомобилей по Свердловскому проспекту, проспекту Победы, улицам Первой Пятилетки и Цвиллинга.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

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