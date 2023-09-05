Мэрия Челябинска переименовала остановку «Завод имени Колющенко»

Трамвайной остановке дали другое название. Фото: google.ru/maps

В Челябинске трамвайную остановку «Завод им. Колющенко» переименовали в «Автовокзал». Распоряжение об этом подписала мэр Наталья Котова.

Эта остановка — конечная для трамваев, поэтому теперь изменятся определения маршрутов на табличках и электронных табло. Старое название остановки было данью традиции: формально Завода имени Колющенко в Челябинске уже не существует. Предприятие теперь называется «Челябинские строительно-дорожные машины».

В Челябинске также дали название вновь созданной остановке общественного транспорта. Остановочный пункт на улице Бейвеля, рядом с улицами Хариса Юсупова и Минко будет называться «ул. Хариса Юсупова».

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