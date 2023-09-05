Отопление могут досрочно включить в детских садах и школах Челябинска, но есть три условия

Включить батареи досрочно возможно не везде Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске обогрев в больницах, школах и детских садах могут включить до официального старта отопительного сезона.

Как пояснили в теплоснабжающей компании «УСТЭК-Челябинск», отопление готовы запустить по заявкам от руководителей социальных организаций. При этом необходимо выполнить три условия.

Во-первых, у детсада или школы не должно быть долгов за теплоэнергию. Во-вторых, нужен документ, подтверждающий готовность здания к отопительному сезону. А в-третьих, учреждение не должно находиться в многоквартирном доме. Детсадовцам, посещающим группы на первых этажах многоэтажек, придется терпеть прохладу до общегородского старта отопительного сезона.

По правилам, отопление в жилых домах включают после того, как среднесуточная температура в городе пять дней подряд не превышает +8 градусов.

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