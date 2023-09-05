В Челябинске завкафедрой вуза заподозрили в мошенничестве со стипендиями

Деньги списали со счета учебного заведения под видом стипендий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске завкафедрой вуза заподозрили в похищении денег с места работы.

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, уголовное дело расследуют по статье о мошенничестве.

По версии следствия, 36-летняя жительница Коркино безосновательно внесла семерых студентов в списки тех, кому полагается повышенная стипендия. Студенты получили деньги и исправно перевели завкафедрой по 8,7 тыс. рублей. Вуз потерял в общей сложности 61 тыс. рублей.

— Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — уточнили в полицейском главке.

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