На Южном Урале выплаты получат более 860 тысяч пенсионеров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области пенсионеры получат дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека. Деньги на эти цели выделил из регионального бюджета губернатор Алексей Текслер.

— Большинству пенсионеров выплаты ко Дню пожилого человека будут перечислены в сентябре. Тем жителям региона, которые выйдут на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены после 1 октября, — рассказали в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

Предполагается, что единовременные выплаты будут начислены более 860 тысячам пенсионерам – тем, кто на 1 октября 2023 года достигнет возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получает пенсию (независимо от ее вида).

Всего на эти цели в региональном бюджете предусмотрено 605,5 млн рублей. Выплаты будут начисляться в проактивном режиме, то есть пенсионерам никуда обращаться будет ненужно. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства будут зачислены на счет.

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