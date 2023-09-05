В Тракторозаводском районе Челябинска отключат светофоры на двух перекрестках

Светофоры включат вечером Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске утром 6 сентября отключат светофоры на двух перекрестках. Об этом сообщили в городской администрации.

Отключение плановое, оно связано с техническими работами. Включить светофоры планируется вечером. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на участках, где отсутствует регулировщик движения.

С 8:30 часов не будут работать светофоры на пересечении проспекта Комарова с улицей Краснофлотской. Аналогичные отключения будут сделаны на перекрестке улиц Героев Танкограда и Валдайской. Заработают светофоры на обоих участках в 18:00 часов.

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