В Челябинске молодых мам научат бороться с эмоциональным выгоранием

Молодых мам также научат правильно распределять свое время Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 9 сентября, в Челябинске пройдет мастер-класс для молодых мам. Их научат грамотно распределять свое время и справляться с эмоциональным выгоранием. Как сообщает издание Hornews.com, организатором мастер-класса является Центр поддержки семьи «Балансир».

Мероприятие проходит в рамках проекта «Мамы в балансе». Женщинам на мастер-классе расскажут об особенностях и причинах выгорания, группах риска, дефиците микроэлементов в организме и о многом другом. Молодых мам также пригласят пройти онлайн-курс по тайм-менеджменту.

Кроме того, челябинки смогут получить индивидуальную консультацию у психолога. Всем участницам мастер-класса предложат пройти тест на определение эмоционального состояния, а затем по его результатам специалисты дадут рекомендации.

Следует добавить, что мастер-класс направлен на всех мам, чьи дети еще не пошли в школу. На мероприятие можно прийти с ребенком, если его не с кем оставить. За детьми присмотрит аниматор.

Записаться на мастер-класс можно по ссылке. В бланке необходимо написать вопрос, на который участнице хотелось бы получить ответ.

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