В Челябинске во время прогулки с собакой пропала девятилетняя девочка

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области / Vk.com

В Калининском районе Челябинска пропала девятилетняя школьница. Вечером 5 сентября девочка ушла гулять с собакой и не вернулась домой. Сейчас поисками ребенка занимаются полицейские и волонтеры.

— Приметы: рост 130 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые, — говорится в ориентировке.

В день исчезновения девочка была одета в черную куртку с капюшоном, светло-синие джинсы, серую шапку и белые кроссовки.

О местонахождении ребенка просят сообщать в полицию либо по номеру телефона поискового отряда «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52.

Обновлено в 22:45. Девочка найдена, с ней все в порядке.

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