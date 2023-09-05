В Челябинске завершились поиски пропавшей 9-летней девочки

Девочка пропала вечером 5 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске нашли девятилетнюю школьницу, которая пропала в Калининском районе. С девочкой все в порядке, она вернулась домой. Об этом в соцсетях сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

— Найдена. Жива, — говорится в официальном паблике поискового отряда.

Напомним, девочка пропала вечером 5 сентября. Она вышла из дома со своей собакой и не вернулась домой. Поиски ребенка вели полицейские и волонтеры поискового отряда.

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