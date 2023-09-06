Челябинск 6 сентября окутала серая дымка, в городе действует режим НМУ

Горизонт скрылся из виду. Фото: читатель КП

Челябинцы утром 6 сентября увидели на улицах плотную дымку.

Метеорологи предупреждали об утренних туманах, вдобавок в городе с вечера 4 сентября действует режим неблагоприятных метеоусловий. Способствующая накоплению смога погода задержится до 19:00 6 августа.

По данным Единой системы мониторинга, с 4 сентября в челябинском воздухе растет концентрация взвешенных микрочастиц и диоксида азота.

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